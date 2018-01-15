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Arda Turan Başakşehir'e imzayı attı . Arda Turan'dan Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması

Medipol Başakşehir'in büyük transferi Arda Turan, imzayı attı. Başakşehir'in Barcelona'dan transferi Arda Turan , 2,5 yıl boyunca Turuncu-Lacivertli takımda kiralık forma giyecek .

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:46
Arda Turan Başakşehir'e imzayı attı . Arda Turan'dan Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması

Süper Lig’de iki sezondur fırtına gibi esen ve gözünü şampiyonluğa diken Medipol Başakşehir, kadrosunu Arda Turan ile güçlendirdi.Medipol Başakşehir'in büyük transferi Arda Turan, imzayı attı. Başakşehir'in Barcelona'dan transferi Arda Turan ,  2,5 yıl boyunca Turuncu-Lacivertli takımda kiralık forma giyecek .

ARDA TURAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

"Göksel Başkana, Abdullah Avcı'ya ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim. Atletico Madrid'e transfer olduğum heyecanı yaşıyorum. Çok başarılı olmak için geldim. Avrupa'da ve ligde başarılı olmak istiyorum.Bende hiçbir şey değişmedi. Galatasaray bana kucağını açsaydı, giderdim. Göksel Gümüşdağ ile uzun zamandır abi-kardeş ilişkimiz var. Abdullah Avcı ile de keza öyle."

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Bu güzel kulübe ve güzide insanlara saygısızlık etmek istemiyorum. Galatasaray ve Fatih Terim hakkında sonra konuşabiliriz.

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