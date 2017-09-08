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Arda Turan , 2 yıllığına Galatasaray'da !

İspanya'dan gelen haber spor dünyasına bomba gibi düştü.Katalan radyosu Arda Turan'ın 2 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.

08 Eylül 2017 Cuma 09:44
Arda Turan , 2 yıllığına Galatasaray'da !

Avrupa'da 1 Eylül'de tamamlanan tranfer sezonunda Türkiye'de son güne girilirken, İspanya'dan çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir sol kanada bir takviye arayışında olduğu bilinen Galatasaray'ın, eski yıldızı Arda Turan'ı kadrosuna kattığı öne sürüldü.

İspanya'daki spor medyasının en önemli iki yüzü olan AS ve Marca, Türkiye'de transfer sezonunun son gününe girildiği gece saatlerinde RAC1 radyo istasyonun kaynak göstererek Arda'nın Galatasaray'a transferinin tamamlandı iddiasını ortaya attı. Buna göre Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin planlarında olmadığının altının çizildiği Arda, İspanyol ekibinden ayrılarak 2 yıllık kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak.

Arda'nın bugün İstanbul'a gelerek Galatasaray ile anlaşmasını resmileştireceği belirtilirken, Barcelona ile 3 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından kontratının son yılında Barcelona'ya döneceği söylendi.

Temmuz 2015'te Atletico Madrid'den ayrılıp 34 milyon euro bonservis ve 7 milyon euro performansa bağlı bonuslar karşılığında Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşme imzalayan Arda, burada geçirdiği iki yılda çıktığı 55 maçta 15 gol atıp 11 de asist yaptı.

İspanya kariyerine birçok başarı sığdıran Arda, Atletico Madrid ile 2011-12'de UEFA Avrupa Ligi, 2012-13 sezonunda UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası, 2013-14 sezonunda La Liga ve 2014-15 sezonunda da İspanya Süper Kupası'nı kazanmıştı. Barcelona ile kupalara ve başarılarına devam eden milli oyuncu, 2015-16'da La Liga, UEFA Süper Kupası ve İspanya Kral Kupası'nı müzesine götüren takım kadrosunda yer aldı. Arda, son olarak geçen sezon İspanya Kral Kupası madalyasını takmayı başardı.

Sosyal medyada Galatasaray taraftarını ikiye bölen, bir kısmın tekrar sarı kırmızılı forma ile görmek istediği, bir tarafın ise transferine karşı çıktığı Arda'nın Galatasaray'daki Süper Lig kariyerinde 2007-08'de olmak üzere 1 şampiyonluğu bulunuyorken, 2004-05'ten gelen bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu var. Arda, Galatasaray ile çıktığı 190 resmi maçta 44 gol atıp 76 da asist yapmıştı.

Son Güncelleme: 08.09.2017 09:56
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