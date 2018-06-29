Antalyasporlu sporcular sağlık kontrolünden geçti

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SÜPER Lig'de mücadele eden Antalyaspor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Antalyasporlu futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçmeye başladı. Memorial Antalya Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolüne Ruud Boffin, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Musa Nizam, Souleymane Doukara, Nazım Sangare, Ozan Evrim Özenç, Yusuf Çelik, Harun Alpsoy, Kenan Horiç ve Oğuz Mataracı katıldı.

Kulüp doktoru Burhanettin Çalım'ın da eşlik ettiği sağlık kontrolleri sabah saatlerinde başladı ve öğle saatlerinde sona erdi. Sağlık kontrolleri 3 Temmuz Salı günü sona erecek.

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