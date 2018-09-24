Antalyasporlu jimnastikçiler 4 madalyayla döndü

ANTALYA, () - ANTALYASPOR jimnastik sporcuları Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na Antalyaspor'u temsilen ritmik jimnastik minik kategorisinde 10 yaşındaki Eylül Akça, 9 yaşındaki Elizan Cevizci, 6 yaşındaki Ayşe Melek Alp, 5 yaşındaki Kumsal Sertbaş ve aynı yaştaki Damla Arıcı katıldı. 18 ülkeden 254 sporcunun katıldığı şampiyona sonunda Kumsal Sertbaş 2013 doğumlular kategorisinde birinci, Ayşe Melek Alp ise 2012 doğumlular kategorisinde birinci oldu. Damla Arıcı 2013 doğumlular kategorisinde ikinci, Eylül Akça da 2008 doğumlularda ikinci olurken, Elizan Cevizci ise 2009 doğumlular kategorisinde beşinci oldu. Antalyasporlu jimnastikçiler şampiyonada 2 altın ve 2 gümüş madalyayla döndü.

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