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Antalyaspor'un yeni hocası Brezilyalı Leonardo oldu !

Süper Lig'in flaş takımlarından Antalyaspor'un yeni teknik patronu belli oldu.Antalya Başkanı Ali Şafak Öztürk , Antalyaspor - Osmanlıspor maçı öncesi yeni hoca Leonardo'yu tribünlere getirdi.

26 Eylül 2017 Salı 09:59
Antalyaspor'un yeni hocası Brezilyalı Leonardo oldu !

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın geçen hafta istifa etmesinin ardından bir dönem Milan ve Inter'i çalıştıran teknik direktör Leonardo ile anlaşma sağladı. Bugün Antalya'ya gelen Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'le Antalyaspor - Osmanlıspor karşılaşmasını izledi. Locadan stadı inceleyen Leonardo, cep telefonuyla da taraftarın fotoğrafını çekti.
48 yaşındaki çalıştırıcı 2009-10 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter'i çalıştırmıştı. Inter ile İtalya Kupası zaferi yaşayan Leonardo daha sonra Paris Saint Germain'de 6 ay sportif direktör olarak görev yaptı. Leonardo, PSG'nin Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi gibi transferlerinde önemli rol oynamıştı.

Öte yandan ünlü menajer Gianluca di Marzio da Antalyaspor ve Leonardo'nun anlaşma sağladığını, kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını duyurmuştu.

Kırmızı-Beyazlı ekibin, Brezilyalı hoca ile yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

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