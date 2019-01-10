Antalyaspor'un lig hazırlıkları

ANTALYA, () - ANTALYASPOR, ikinci devre hazırlıklarını Serik'te kamp yaptığı otelin tesislerinde sürdürüyor.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan Antalyaspor, bugün saat 16.00'da Almanya'nın 2. Lig takımı Sandhausen ile hazırlık maçı yapacak. Lig hazırlıklarını sürdüren kırmızı- beyazlı ekipte, hazırlık maçı kadrosunda yer almayan futbolcular antrenman yaptı. Hakan Özmert, Ondrej Celustka ve Sergen Yatağan, Regnum Carya'daki fitness salonunda çalışırken, kaleciler Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde sahada antrenmana çıktı. Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, yağmur altında 1 saat çalışarak antrenmanı tamamladı.

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