Antalyaspor'un filede ilk rakibi Söke

ANTALYA, () - 2018-2019 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Antalyaspor, ilk maçında Söke Voleybol'la mücadele edecek.

Geçen sezon oluşturulan ve Bölgesel Lig'de tüm rakiplerini yenerek 2. Lig'e yükselen Antalyaspor Voleybol A Takımı, ligdeki ilk maçını 7 Ekim Pazar günü saat 14.00'da Söke Voleybol'a karşı oynayacak. 3'üncü Grup'ta yer alan kırmızı-beyazlı ekibin antrenörü Gökhan Egeli, "Geçen sezon oluşturulan kemik kadro korunarak yapılan transferlerle ekibimizi güçlendirdik. Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde yer alan spor salonunda gerçekleştirdik. Yeni sezonda ortaya koyacağımız mücadeleyle Antalyalı voleybolseverleri salona çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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