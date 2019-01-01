Antalyaspor'un 'en'leri

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - SPOR Toto Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor'da, en fazla sahada kalan isim kaleci Boffin olurken, 6 kez fileleri havalandıran Doukara en golcü isim oldu.

Antalyaspor, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk yarısını 27 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Sezon başındaki performansıyla ligden düşecek takımlar arasında gösterilen kırmızı beyazlılar, yakaladığı çıkışla ilk yarıyı 35 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde yer aldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz ile sezonun ilk yarısını hedeflediği puanın üzerinde tamamlayan Antalyaspor, ikinci yarının hazırlıklarına yarın başlayacağı kampla devam edecek.

KORKMAZ'IN VAZGEÇİLMEZİ BOFFIN

Teknik direktör Bülent Korkmaz, sezonun ilk yarısında performansıyla sürekli kadroda yer verdiği tek isim kaleci Boffin oldu. 17 maçta 1530 dakika forma giyen Boffin'in ardından kırmızı beyazlı takımda en fazla süre sahada kalan isimler, 1440 dakika ile defansın sağındaki Nazım Sangare, 1422 dakika ile kaptan Diego, 1411 dakika ile orta sahadaki Hakan Özmert oldu. Antalyaspor'da Fenerbahçe maçında 2 dakika görev alan 15 yaşındaki Fehmi Koç ise Süper Lig tarihinde forma giyen en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

EN GOLCÜ DOUKARA

Antalyaspor'da sezonun ilk yarısında Diego, Doukara, Charles birer kırmızı kart gördü. Kırmızı beyazlılarda 5 sarı kart gören Hakan Özmert ise en fazla kart gören isim oldu. Antalyaspor'da Yekta, Doğukan ve Celustka da 4'er sarı kart gören futbolcular oldu. Kırmızı beyazlılarda 6 gol atan Doukara en golcü isim oldu. Doukara'nın ardından takımın diğer hücum oyuncusu Mevlüt, orta sahadaki Hakan Özmert ile defanstaki gizli golcü Diego 3'er kez fileleri havalandırdı. Kırmızı beyazlılarda 3 asist ile en fazla gol pası veren isim de Hakan Özmert oldu.

DEPLASMANDA BERABERLİK OLMADI

Antalyaspor sezonun ilk yarısında topladığı puanların büyük bölümünü dış sahada kazandığı galibiyetlerle elde etti. Deplasmanda 9 maç yapan kırmızı beyazlılar, 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle 15 puan kazandı. Sezonun ilk yarısında dış saha performansıyla 18 puan kazanan Medipol Başakşehir'in ardından 15 puanla ikinci sırada yer aldı. Kırmızı beyazlılar iç sahada ise 3 galibiyet ve 3 beraberlik, 2 de mağlubiyetle 12 puan topladı.

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