Antalyaspor seri peşinde

ANTALYA, () - TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, ligdeki 4'üncü maçında Bodrum Doğuşspor'la karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor Voleybol Bayan A Takımı ligdeki 4. maçında 21 Ekim Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda Bodrum Doğuşspor'la karşılaşacak. Karşılaşma, Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak.

Antalyaspor antrenörü Gökhan Egeli, 7 Ekim'de Bayanlar Voleybol 2. Ligi 3. Grup müsabakalarına yoğun bir tempoyla başladıklarını söyledi. Federasyonun maç programı nedeniyle 8 günde 3 maç yaptıklarını anlatan Egeli, "Bu yoğun programın her takım gibi bizim için de zor olacağını biliyorduk. Oyuncularımızın sahada verdiği mücadele ve taraftarlarımızın maçların her anındaki desteğiyle oynadığımız 3 maçtan da set vermeden galip ayrıldık. Her maç için farklı bir programla oyun planımızı oluşturuyor, her maç için aynı ciddiyet ve konsantrasyonla hazırlanıyoruz" dedi.

Deplasmanda zor bir rakiple karşılaşacaklarını söyleyen Gökhan Egeli, "Bodrum Doğuşspor müsabakası Antalya dışında oynayacağımız ilk maç olması nedeniyle farklı bir önem taşıyor. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta oynadığımız 3 maçın ardından fiziksel ve psikolojik olarak toparlandığımızı düşünüyorum. Zor bir maç bizi bekliyor. Fakat oyuncularımızın saha içinde vermiş oldukları mücadeleyle bu maçtan da galibiyetle ayrılacağımıza inancımız tam" dedi.

FOTOĞRAFLI