Antalyaspor, Malatyaspor maçı berabere

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR'un, milli maç nedeniyle lige verilen arada Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı hazırlık maçı 1-1 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor milli maç nedeniyle lige verilen arada Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Regnum Carya Otel sahasında oynanan karşılaşmada Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kırmızı beyazlılarda ligde forma şansı az bulan oyuncularına şans verdi. Antalyaspor maça Ferhat, Osman, Salih, Bahadır, Musa, Zeki, Sergen, Olcan, Birkan, Mustafa, Harun ile başladı. Kırmızı beyazlılar 35'inci dakikada 1-0 geriye düştü. Antalyaspor'un, 64'üncü dakikada kazandığı penaltı atışını Sergen Yatağan gole çevirip beraberliği sağladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz hazırlık maçında Sergen Yatağan'ın yani sıra U21 takımından Batuhan Arslan, Yavuz ve Emrah'ı da oynattı.

Antalyaspor ligin 9'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak.

FOTOĞRAFLI