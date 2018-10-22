Antalyaspor, maça 'Barbaros Ortaokulu' yazılı formayla çıktı

ANTALYA, () -



ANTALYA'daki Barbaros Ortaokulu'nda 2 yıldır uygulanan 'Takımının formasıyla derse gel' projesi kapsamında öğrenciler okula Antalyaspor formasıyla gidiyor. Kırmızı- beyazlı ekip bu duyarlılığa kayıtsız kalmadı ve dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına, 'Barbaros Ortaokulu' yazılı formayla çıktı.

Muratpaşa ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nda öğrencilerin okula severek gelmesi ve derse daha çok motive olmasını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında okul aile birliği kararıyla 'Takımının formasıyla derse gel' adıyla uygulama başlatıldı. Okul müdürü Recai Ocak ve öğretmenlerin de desteklediği proje kapsamında öğrencilere, istedikleri gün tuttukları takımın forması ya da okul üniformasıyla derse girebilme olanağı sağlandı. Bu kapsamda çoğunluğu Antalyaspor taraftarı olan öğrenciler gönül verdikleri takımların formasıyla sınıfta ders dinlemeye başladı.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Okul yönetimi Antalyaspor formasını okulun ikinci forması olarak kabul etti. Okul yönetiminin projesine kayıtsız kalmayan Antalyaspor yönetimi, teknik heyet ve bazı futbolcular geçen hafta okulu ziyaret etti ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sonrasında Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetimi kulübe talimat vererek Alanyaspor maçına formaların göğüs kısmının, Barbaros Ortaokulu'na ayrılmasını istedi. Formanın görseli Antalyaspor'un resmi hesaplarından 'Siz armamızı sınıflarınıza taşıdınız, biz de sizleri formamız üzerinde sahalara taşıyoruz' mesajıyla paylaşıldı.

Antalyaspor, dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmaya göğüs bölgesine kırmızı harflerle 'Barbaros Ortaokul'u yazılı formayla çıkarak okul yönetimi ve öğrencilerin ilgisini karşılıksız bırakmadı.

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