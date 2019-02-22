Antalyaspor maç saatini bekliyor

ANTALYA, () - SPOR Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maç öncesi son çalışmasını ev sahibi kulübün tesislerinde yaptı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 23'üncü haftasında, Antalyaspor yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yarın saat 13.30'da oynanacak karşılaşma öncesinde Antalyaspor, son çalışmasını ev sahibi kulübün tesislerinde yaptı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından beşe iki top kapma oyunu oynayan kırmızı beyazlılar, daha sonra kısa bir istasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenmanın son bölümünde öğrencilerine yarım sahada çift kale maç oynattı. Antalyaspor bu çalışmanın ardından konakladığı otelde dinlenmeye çekilip maç saatini beklemeye başladı.

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