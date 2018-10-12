Antalyaspor kuvvet çalıştı

ANTALYA, () - SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, 21 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalyaspor, ligin 9'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, aletlerle kuvvet çalışması yaptı. Antalyaspor, 21 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.
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