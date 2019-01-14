Antalyaspor kupa mesaisini tamamladı

ANTALYA, () - ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor, yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında, yarın saat 18.00'da sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip bu maçın son hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanda maçın taktik çalışması yapıldı. Antrenmana; bir süredir profesyonel takımımla çalışan Batuhan Berkay Fındık ve Sergen Yatağan'ın yanı sıra U21 takımında forma giyen Bünyamin Balcı ve Cenk Şen de katıldı. Hücum ve savunma provalarının yapıldığı antrenman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı beyazlı ekip Süper Lig ikinci devre ilk maçında ise 19 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

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