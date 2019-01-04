Antalyaspor güç artırdı

ANTALYA, () - ANTALYA Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bugün dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı antrenman yaptı.
Regnum Carya Sahası'ndaki antrenman, saha etrafında bir tur atılan düz koşuyla başladı. Daha sonra eğitsel oyunla ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Neşeli geçen eğitsel oyundan sonra istasyonlarda başlayan dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, daha sonra 4 minyatür kaleli dar alanda taktiksel çalışmalar yaptırdı. Antalyaspor'un sabah antrenmanı, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.
FOTOĞRAFLI