Antalyaspor güç artırdı

ANTALYA, () - ANTALYA Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bugün dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı antrenman yaptı. Regnum Carya Sahası'ndaki antrenman, saha etrafında bir tur atılan düz koşuyla başladı....