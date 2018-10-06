Antalyaspor - Galatasaray maçından notlar

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, ()

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor ve Galatasaray saat 19.00'da karşılaşacak. İki takım arasındaki 45'inci randevuda Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakem üçlüsü görev alacak. Serkan Tokat'ın dördüncü hakemliğini yapacağı maçta, Mete Kalkavan ve Suat Arslanboğa ise VAR'da görev yapacak.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi istiyor. Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.

33 bin kişilik stadyumda Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, kırmızı beyazlı taraftarlar için ayrılan yerlerde yer yer boşluk olduğu görüldü.

İki takım sporcuları ısınırken Antalyaspor taraftarları sık sık 'Şehitler ölmez vatanda bölünmez', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan attı, İzmir Marşı söyledi.

GALATASRAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray da ise Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Serdar, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues,Onyekuru, Sinan ilk 11'de görev alacak.

ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ

Antalyaspor Boffin, Nazım, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara ilk 11'i ile sahaya çıkacak.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan bu akşamki maçta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

ANTALYASPOR'DA 4 EKSİK

Antalyaspor'da ise Charles, Abdelaziz Barrada, Mevlüt ve William Vainqueur sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLDİ

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Ligde Trabzonspor'a 4-0, Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Porto deplasmanında 1- 0 mağlup oldu.

LİGDE 45'İNCİ RANDEVU

Ligde 45'inci kez karşılaşacak iki takım, ligdeki ilk maçlarını 1982-1983 sezonunda oynadı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'da oynanan 22 karşılamada ise sarı- kırmızılı ekip 13 kez galip gelirken, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 5 maç da ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray sahasında 42 gol atarken,

Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

