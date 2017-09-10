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Antalyaspor-Galatasaray maçında Ozan Tufan bombası !

Antalyaspor-Galatasaray deplasmanında ilginç anlar yaşandı.Kadrolar anons edilirken Ozan Tufan'ın adı okunması şaşkınlık yarattı.

10 Eylül 2017 Pazar 23:29
Antalyaspor-Galatasaray maçında Ozan Tufan bombası !

Süper Lig'in 4. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray maçı öncesi Ozan Tufan skandalı yaşandı. Stat hoparlöründe esame listesi okunurken yedek kaleci Ozan Özenç'in ismi Ozan Tufan olarak anons edildi. Anons sonrası tribünlerden tepkilerin gelmesi üzerine listeyi okuyan kişi yaptığı hatayı anladı. Yapılan hata kısa sürede düzeltildi.

BOŞ YER KALMADI

Ligin ilk üç haftasında 9 puan toplayan Galatasaray ile oynanmasının yanı sıra Antalyaspor’un Jeremy Menez, Samir Nasri gibi transferleri taraftarları stada çekti ve Antalya Stadı’nın tribünlerinde boş yer kalmadı.

Antalyaspor Kulübünün bu maç öncesi taraftarları maça davet için bilboardlara astığı reklamlar da karşılığını buldu.

ETO'O'YA ÖZEL İLGİ

Ev sahibi ekibin taraftarları, hafta içi yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmak istediğini söyleyen oyuncuları Samuel Eto’o’ya özel ilgi gösterdi.

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