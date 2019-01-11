Antalyaspor - FK Partizani Tirane: 1-1

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Arnavutluk'un FK Partizan Tirane takımıyla hazırlık maçı yaptı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan Antalyaspor, ikinci yarının hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Arnavutluk'un FK Partizan Tirane takımıyla karşılaştı. Regnum Carya Golf Futbol Sahası'nda oynanan maça kırmızı beyazlı ekip, Ruud Boffin, Diega Angelo, Hakan Özmert, Zeki Yıldırım, Armel Drole, Mevlüt Erdinç, Souleymane Doukara, Salih Dursun, Aly Cissokho, Nazım Sangare ilk 11'i ile çıktı.

Maçın 2'nci dakikasında gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Doğukan, ceza sahasından vurduğu şutla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı kırmızı beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

47'nci dakikada rakip takımdan Jurgen'in golüyle skora denge geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayında maç 1-1 sona erdi. Belek kampı sona eren Antalyaspor, bir günlük izinin ardından pazar günü kendi tesislerinde yeniden topbaşı yapacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç programını açıkladı. Son 16 turda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak. Göztepe ile eşleşen Antalyaspor, ilk maça 15 Ocak Salı günü saat 18.00'da sahasında çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanç maçı ise 23 Ocak Çarşamba günü İzmir Bornova Stadyumu'nda oynanacak.

Kırmızı beyazlı ekip Süper Lig ikinci devre ilk maçında ise 19 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

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