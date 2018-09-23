Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süleyman EKİN / ANTALYA () - Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor evinde Demir Grup Sivasspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenmeyi başardı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, geçen hafta aldıkları mağlubiyetin ardından, özellikle iç sahadaki maçları kazanmaları gerektiğini belirterek, “Aldığımız üç puan önemliydi. Altı haftada 10 puan almak bizim için çok önemliydi” diye konuştu.

Karşılaşmaya iyi başlamalarına karşın gol yediklerini, ardından reaksiyon göstererek 2-1’lik skoru yakaladıklarını ifade eden Korkmaz, ilk yarı top rakiplerinde olmasına karşın düşündükleri şekilde oynadıklarını belirtti.

Korkmaz, ikinci yarıda topu koruma konusunda sıkıntılar yaşayınca, takımının ister istemez geriye kaçtığını vurgulayarak, maçın sonlarına doğru da skoru korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Önemli olan üç puanı almayı başardıklarını sözlerine ekleyen Korkmaz, “Sezonun ikinci yarısı öncesi düşündüğümüz puanı yakalamamız lazım. Çünkü ilk yarı, ikinci yarıya göre daha zorlu bir fikstüre sahibiz. İkinci yarıdaki 9 maçımız içeride. Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var. Çözmemiz gereken pozisyonlar var. Antrenmanlarda onların üzerinde duracağız. Zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Korkmaz, gazetecilerin sorusu üzerine 6 maçta elde ettikleri 10 puanın iyi olduğuna vurgu yaparak, şu anda puan olarak iyi gittiklerini ifade etti.

Takımının eksik yönünün top hakimiyetinin kendilerinde az kalması olduğunu belirten Bülent Korkmaz, daha fazla pas oyunu yapabilmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

TAMER TUNA: "SAVUNMADAKİ SORUNLARI GİDERMELİYİZ"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise ilk haftaki galibiyetin ardından, son 3 haftalık periyotta benzer hadiselerle karşılaştıklarını söyledi.

Çalışıp üstesinden geldikleri durumlar olduğuna dikkat çeken Tamer Tuna, “Üretken ve yaratıcı bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bugün de çok net pozisyonlara girdik. Ama bazen oyun dışında oyuncuya takıldığımız oluyor. Geçen hafta beraberlik alarak sahamızda 2 puan kaybettik. Bu hafta aynı şekilde duran toplardan maçı kaybedebiliyoruz. Kazanmak zorundayız, çünkü iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii sezon başı bazı planlamalarda bazen ekonomi, bazen takımın içerisindeki oyuncularımızı düşünerek adımlar atıyorsunuz. Bu konuda derinlik, kadro zaaflarını bugün de gördük. Ama önümüzdeki periyodu daha iyi değerlendirip, özellikle savunma anlamında yaşadığımız bu sorunları giderirsek maçı da kazanan bir takım olmak zorundayız” dedi.

Maçı da değerlendiren Tamer Tuna, şunları söyledi: “İlk yarı öne geçip skoru koruyabilecekken, duran toplardan yediğimiz iki gol var. İkinci yarıda oyuna tamamen hakim olan taraf bizdik. Pozisyon da üretebildik ama maalesef sonucu değiştiremedik.”

Bir gazetecinin hakemlerin penaltı kararlarını sorması üzerine Tamer Tuna şu yanıtı verdi: "VAR sistemi var. Kendi sistemimizi dururken eleştirmek doğru değil. Çok doğru kararlar verildiğini biliyorum ama bazen işte bu maçta olduğu gibi rakibin bize yaptığı faul, bizim yaptığımız faul arasında çok fark göremedim açıkçası. Müdahaleleri değerlendiriyorlar ama bize yapılan penaltıda böyle basit fauller oyun içerisinde olabiliyor. Ben VAR’a hep olumlu baktım. Çünkü dürüst bir maç olmasını sağlıyorsunuz. En azından haksızlığın önüne geçilebildiğini görüyorduk, pozisyon anlamında. Ama bazen böyle basit kararlar olabiliyor. Bence bu sistem iyi gidiyor.”

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