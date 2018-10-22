Antalyaspor'da Trabzonspor hazırlığı

ANTALYA, () - ANTALYASPOR, ligde Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig 10'uncu haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, maç hazırlıklarına başladı. Dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular bugün izin yaparken, diğer futbolcular sabah antrenmana çıktı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, kısa bir taktiksel çalışmanın ardından oyunculara dar alanda çift kale maç yaptırdı. Maçı yeşil yelekli takım kazandı. Antalyaspor, haftanın ikinci antrenmanını yarın akşam tüm takımın katılımıyla yine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacak.

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