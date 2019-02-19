Antalyaspor'da Sivas hazırlığı

ANTALYA, () - SPOR Toto Süper Lig 23'üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

SPOR Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 22. hafta kapanış maçında dün sahasında Medipol Başakşehir'e 1- 0 mağlup olan Antalyaspor, hiç ara vermeden Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. 23 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'ea deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlı ekip, 2 grup halinde antrenman yaptı. Medipol Başakşehir maçında ilk onbirde forma giyen futbolcular koşu ile çalışmayı tamamlarken, diğer grup beşe iki top kapma oyunundan sonra çift kale maç yaptı. Maçı, yeşil yelekli takım kazandı. Antalyaspor hazırlıklarını yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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