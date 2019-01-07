Antalyaspor'da lig hazırlıkları sürüyor

ANTALYA, () - ANTALYASPOR, Süper Lig ikinci yarı hazırlıkların Belek Turizm Bölgesi'nde sürdürüyor.

Regnum Carya Otel'de kamp yapan Antalyaspor, Süper Lig ikinci yarı hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlı takımın sabah çalışmasına antrenman eksiği bulunan 3 kaleci ve futbolcular çıktı. Diego Angelo, Luis Chico, Souleymane Doukara, Abdelaziz Barrada, Zeki Yıldırım ve Doğukan Sinik ile kaleciler Ruud Boffin, Ferhat Kaplan ve Enes Sancar Şahin'den oluşan grup, 1 saati aşkın süre çalıştı. Koşu, ısınma hareketleri ve beşe iki top kapma oyununun ardından dayanıklılık antrenmanına geçilirken, kaleciler antrenörleri Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Antrenman, Enes Sancar Şahin'in koruduğu kaleye yapılan şut çalışması ile sona erdi.

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