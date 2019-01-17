Antalyaspor'da Kayserispor hazırlığı

ANTALYA, () - SPOR Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ikinci yarının ilk maçında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor, 19 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri bünyesindeki Antalya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki çalışma koşu ve istasyonda ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında futbolculara, Kayserispor maçının taktikleri aktarıldı. Antalyaspor, bu maç öncesi son çalışmasını yarın yapacak ve ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kampa girecek.

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