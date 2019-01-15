Antalyaspor'da Kayseri hazırlığı

ANTALYA, () - SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor, ligin ikinci yarısı ilk maçında 19 Ocak Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Kırmızı beyazlı ekip saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmana, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile bugün sahasında oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan futbolcular katıldı.

Kırmızı beyazlı ekip, Kayserispor maçının taktik provalarını yaptı. Yağmur altında gerçekleşen antrenman, yarım sahada yapılan oyun ile sona erdi. Antrenmandan sonra Zeki Yıldırım ile antrenör Tamer Sivrikaya için doğum günü kutlaması yapıldı. Pastayı kesen Zeki Yıldırım ve Tamer Sivrikaya'yı diğer futbolcuları ve teknik heyet tebrik etti.

FOTOĞRAFLI