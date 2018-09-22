Antalyaspor'da dernek başkanı Ali Şafak Öztürk oldu

Berkay KUNT/ANTALYA, ()

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, tek adayla yapılan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na seçildi.

Antalyaspor Kulübü Derneği'nin seçimli olağanüstü genel kurulu, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Mevcut başkan Nafiz Tanır'ın yeniden aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk aday oldu. Ali Şafak Öztürk dernek başkanlığına seçilirken, yönetim kuruluna ise Mehmet Nurettin Ünal, Bora Terzioğlu, Saim Sanlı, Ünal Pala, Tolga Çelik, Cafer Hadimoğlu, Ziya Erbaş, Osman Sapmaz, Aziz Çetin ve Alp Özel seçildi.

Genel kurulda konuşan başkan Öztürk, kamuoyundan gelen istek üzerine Antalyaspor'a yeniden başkan olduğunu belirtti. Başkan Öztürk, kulübün yönetimini çok zor bir zamanda devraldıklarını, yine aynı şekilde zor bir dönemde dernek başkanlığına talip olmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Eski başkan Nafiz Tanır'a gösterdiği olgunluktan dolayı teşekkür ettiğini belirten Başkan Öztürk, "Sistemsel nedenlerden dolayı dernek başkanlığına talip olduk. Özellikle dile getirmek istiyorum ki Antalyaspor Kulübü Derneği üzerindeki yönetimsel isteğimizin nedeni tamamen sistemsel nedenler. Bu sistemde yönetilen başka kulüplere baktığımızda bu sistemin daha başarılı olduğunu gördük ve doğru sistemin bu olduğuna karar verdik. Bu sebepten dolayı talep bizden gelmiştir. Bir anlaşmazlıktan ya da başka nedenlerden dolayı bu isteği getirmedik" dedi.

"ANTALYASPOR'UN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalyaspor Onursal Başkanı Menderes Türel ise Antalyaspor'un tüm Antalya'nın markası olduğunu belirtti. Spor kulüplerinin inişli çıkışlı dönemlerinin olabileceğini, yöneticilerin görevinin ise bu inişli çıkışlı dönemleri tedbir almak suretiyle daha iyiye taşımak olduğunu kaydeden Başkan Türel, şunları kaydetti:

"Antalyaspor'un önemli biriken sorunlarını halen yaşıyoruz, çözmek için gayret ediyoruz. Geçmiş dönemdeki bu biriken sorunlar, imkansızlar nedeniyle çözülememiştir ama birike birike bardağı taşıracak bir damla su haline dönüşmüştür. Bu noktada ben her zaman söylerim, Antalyaspor'un geleceği fevkalade aydınlıktır, kimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek yok. Antalyaspor geleceğe emin adımlarla ilerleyecektir. Antalyaspor'un yönetmesi gereken en büyük sorun ise ciddi bir borç yükü altında olmasıdır. Bugün için birinci önceliğimiz budur. Bunu yönetmeyi başaramazsak o zaman Antalyaspor'un geleceğinden endişe eder duruma gelebiliriz."

"BAŞKAN AYNI KİŞİ OLMALI"

Dernek başkanıyla, anonim şirket başkanının mutlaka aynı kişi olması gerektiğini ifade eden Türel, "Bu durum senkron bozukluğu ya da iletişimsizlikten değil, olması gerektiğindendir. O dönemlerde de Nafiz Bey ile konuştuk, kendisi de bu konularda hep açıktı, olgun davrandı. 'Biz koltuk meraklısı değiliz, biz Antalyaspor için her türlü fedakarlığı yapmaya razıyız' diyerek büyük bir olgunluk gösterdi. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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