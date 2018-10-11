Antalyaspor'da derbi hazırlığı

ANTALYA, () - SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, ligde Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kırmızı- beyazlı ekip bu karşılamanın ilk çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan antrenman, oyun geliştirme amaçlı taktik çalışmayla devam etti. Sıcak havaya rağmen futbolcuların istekli çalışması dikkati çekti. Bu akşam da tesislerde antrenman yapacak olan Antalyaspor, maç hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürecek.

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