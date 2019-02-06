Antalyaspor'da Çaykur Rizespor hazırlığı

ANTALYA, () - ANTALYASPOR, bu hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda maçının provaları üzerinde duruldu. Bir süre tek pas oyunu oynayan kırmızı beyazlı futbolcular daha sonra 2 grup halinde taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. Antalyaspor'un yeni transferleri Fredy, Amilton ve Tarık Çamdal da takımla çalıştı.

FOTOĞRAFLI