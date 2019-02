Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Bülent Korkmaz: "Ağır bir yenilgi oldu

Şenol Güneş: "Kaybedilen morali geri getirdik"

SPOR Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 6-2 mağlup etti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçtan sonra yaptığı açıklamada, rakibin golüne kadar oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek, gol sonrasında çözüldüklerini söyledi.

Maçın ikinci yarısına da üstün başladıklarını ve golü bulduklarını hatırlatan Bülent Korkmaz, “Gol pozisyonlarına da girdik. 3-2’yi yakalayabilseydik belki farklı bir senaryo olabilirdi. Ama maalesef bugün çok bireysel hata yaptık. Sonuçta 6-2 mağlup olduk. Tabii ki ağır bir yenilgi. Ama her zaman için şunu söylüyorum. Her hafta bir engel. Bu engelden düştük, şimdi hep beraber kalkacağız. Önümüzdeki engeli atlamaya çalışacağız. Dolayısıyla geçmiş olsun diyorum. Klasik bir söz olacak ama bundan sonraki maçlara bakacağız” dedi.

Yeni transferleri neden oynatmadıkları yönündeki bir soruya ise Bülent Korkmaz şu yanıtı verdi: “Kısa bir süre önce geldiler. Zaten 2 gündür bizimle idmana çıkıyorlar. Diego da sakattı, yeni geçti. Ama tekrar nükseder diye ve tam hazır olmadığı için onu da oynatmadık.”

GÜNEŞ: KAYBEDİLEN MORALİ GERİ GETİRDİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında maçı değerlendirdi. Maça başlarkenki beklentilerinin saha içinde sonuca yansımasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Şenol Güneş, beklenenden fazla gol olduğunu söyledi.

Maçta daha fazla gol de atabileceklerini ifade eden Güneş, “İzleyenler açısından, gol olması açısından keyifli ama hata olması bakımından, yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlarla ilginç bir maç oldu. Hatalarımız da var, doğrularımız da. Fazla gol atabilirdik, fazla gol de yiyebilirdik” dedi.

Oyuna çok şiddetli bir şekilde kontrollü ve baskılı başlayamadıklarını aktaran Şenol Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Rakip de dirençliydi. Attığımız gol sonrası, goller peş peşe gelince oyun lehimize döndü. Fakat ikinci yarı başında hatalarımız nedeniyle durum 3-1’e geldi. Seyirci coşkusuyla beraber ikinci golü yiyip, rakip maça ortak olabilirdi. Dirençli bir takım haline dönüşecekti. Ama dördüncü golü bulmamız, Kagawa’nın da oyuna girdikten sonra buluştuğu ilk topla gol bulması, bizim adımıza diğer golleri getirdi. Üç puan mutluluk verici. Emek verip karşılığını almak güzel. Ama ilginç işte. Bir hafta önce de farklı yenebilirdik, goller gelseydi. Yine aynı sezonun ilk yarısında kaybettiğimiz Antalyaspor maçında da, rahat kazanmamız gereken bir maçı kaybetmiştik. Burada kazandık. Geçen hafta kaybettiğimiz puanı geri getiremedik ama kaybedilen morali geri getirdik. En azından gollerle daha moralliyiz. Bu üç puanın yanında haftaya Bursaspor maçıyla yeniden çıkış yapmamız lazım.”

Antalyaspor’un iyi işler yaptığını ve iyi puanlar aldığını sözlerine ekleyen Şenol Güneş, konuşmasına şöyle devam etti: “Ama bu bir maraton. Kimin ne zaman ne yapacağı belli değil. Onların dirençli, inançlı olarak iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Çünkü burada iyi bir taraftar, saha ve hava var. Bu takımın ligde başarılı olmasını isterim. Çünkü, buraya futbol yakışıyor. Tabi kolay bir lig değil. Her takımın sıkıntıları var. Her takımın ne olacağı belli değil”

TOLGAY YORUMU

Tolgay Arslan’ın veda mesajında kendisine teşekkür etmemesi ve arma ile ilgili açıklamasıyla ilgili soru üzerine Şenol Güneş, Tolgay'ın yaklaşık iki ay takımla birlikte olmadığını söyledi.

Tolgay’ın iyi bir insan olduğunu dile getiren Güneş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Tolgay’ın iyi düşünceleri var. Bunları bazen yanlış kullansa bile takımı adına savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Olmayan şeyden sorun çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunlar çirken şeyler, yapmayın. Tolgay'la düğünde görüştük, sorun yok. Oyuncumu seviyorum. Gidene de üzülürüm, gelene de sevinirim. Ama gidenin de başarılı olmasını isterim. Tolgay'ın da gittiği takımda başarılı olacağına inanıyorum. Onu seviyorum, bütün oyuncularımı seviyorum, hatalarıyla sevaplarıyla. Gülü seven dikenine katlanır. Gülü değerli kılan o dikenidir. Dikensiz gül istiyorsunuz, hiçbir yerde yok.”

