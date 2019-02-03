Antalyaspor - Beşiktaş: 2 - 6

Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

STAT: Antalya

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (x)- Sangare (xx), Salih (x), Bahadır (x)(Dk.46 Fredy x), Cissokho (x)(Dk.74 Mevlüt x), Chico (xx), Yekta (x), Drole (x)(Dk.46 Amilton x), Doğukan (x), Hakan (xx), Doukara (xx)

BEŞİKTAŞ: Karius (xx)- Gökhan (xxx), Vida (xxx), Mirin (xxx), Adriano (xxx), Dorukhan (xxx), Atiba (xxx), Lens (xxx), Ljajic (xxx)(Dk.81 Kagawa xxx), Caner (xx)(Dk.59 Larin xx), Güven (xx)(Dk.68 Medel xx)

GOLLER: Dk.35 Ljajiç (PEN), Dk.39 Doğukan, Dk.43 Atiba, Dk.67 Salih (KK), Dk.82-84 Kagawa (Beşiktaş), Dk.51 Doukara, Dk.89 Chico (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Vida, Lens (Beşiktaş), Amilton, Doukara, Doğukan (Antalyaspor)



SPOR Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2'lik farklı skorla mağlup etti.

Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı da kadroya aldı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Japon futbolcu, 3 dakika içinde 2 gole imza attı.

Kart cezalıları Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre de bugünkü maçta yer almadı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'yı, Japon medyası da izledi.

24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde yaşamını yitirenler için kırmızı beyazlı futbolcular sahaya üzerinde, 'Geçmiş olsun Antalyam' yazılı pankartla çıktı.

16. dakikada Cissokho topu sol çaprazdan ceza alanı içine gönderdi. Hakan'ın gelişine vurduğu sert şutta top Atiba'ya çarparak oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonda Atiba kısa süreli sakatlık geçirdi.

22. dakikada Antalyasporlu Cissokho'nun sakatlanması üzerine topla ceza sahasına girmek üzerine olan Beşiktaşlı Lens, yerdeki oyucuyu fark edince meşin yuvarlağı taca gönderdi. Sağlık ekiplerinin Cissokho'nun tedavisinin yapmasının ardından taç atışı kullanarak oyunu başlatan Antalyasporlu oyuncu, jeste aynı şekilde karşılık vererek topu siyah beyazlı oyunculara pasladı. Lens'in hareketi ev sahibi tribünlerinden ve kırmızı beyazlı futbolculardan alkış alırken, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz da Lens'i tebrik etti.

32. dakikada Boffin'in, Gökhan'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada Ljajic'in kullandığı penaltıyı kaleci Boffin kurtardı. Dönen topu Güven tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak, maçın hakemi Bülent Yıldırım, VAR hakeminin uyarısı ile Beşiktaşlı futbolcuların penaltı atışı sırasında sahaya erken girdiklerini tespit etmesi üzerine penaltıyı tekrarladı.

35. dakikada tekrar topun başına geçen Ljajiç meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Adrıano soldan topla rakip ceza alanına girdi. Topu altı pas üzerindeki Doğukan'a gönderdi. Bu futbolcunun sert şutu Antalyaspor ağlarına gitti: 0-2.

43. dakikada ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic topu doğrudan kaleye gönderdi. Sert şutu Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu iyi takip eden Atiba'nın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

İlk yarıyı Beşiktaş 3-0 önde kapadı.

51. dakikada Antalyaspor farkı ikiye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Doukara'nın içeri gönderdiği pasta Caner'den seken top tekrar Doukara'nın önünde kaldı. Doukara'nın ceza yayı önünde hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak Karius'un solundan ağlara gitti: 1-3.

59. dakikada Caner yerini Larin'e bıraktı. Caner'in oyundan çıkarken yedek kulübesindeki suları tekmelemesi dikkati çekti.

61. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan, topu ceza alanına gönderdi. Kale önüne hareketlenen Chico'nun, arka direkte topun gelişine vuruşunu kaleci Karius kornere çeldi.

67. dakikada Beşiktaş kontratağında Lens'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Güven bekletmeden topu rakip ceza alanına gönderdi. Bu sırada, pozisyonu önlemek için hızla kendi yarı alanına ilerleyen Salih'in yaptığı ters vuruşta top ağlara gitti: 1-4.

71. dakikada Ljajiç'in ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Boffin güçlükle kornere gönderdi.

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin hızla rakip ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı. Ancak top Salih'den geri döndü. Dönen topun gelişine tamamlayan Medel'in vuruşu kalenin sağından az farkla auta çıktı.

82. dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa oyuna girer girmez Lens'in pasıyla topa buluştu. Ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla yakın köşeye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 1-5.

84. dakikada Beşiktaş rakip ceza alanı dışında, kaleyi tam karşıdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kagawa'nın doğrudan kaleye gönderdiği sert şut kalecinin solundan ağlara gitti: 1-6.

89. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Hakan kullandı. Ceza alanına gönderilen topu Mevlüt kafayla ön direkten arka direğe indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Chico'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6.

Maçı Beşiktaş 6-2 kazandı.

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