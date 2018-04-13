Antalyaspor Asbaşkanı Öz'e doğum günü sürprizi

ANTALYA, () - ANTALYASPORLU futbolcular, 61 yaşında giren asbaşkan Şefik Öz'e sürpriz doğum günü düzenledi.

Antalyaspor kaptanı Diego Angelo ve diğer futbolcular, kulüp tesislerinde Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüşme halinde olan asbaşkan Şefik Öz'e doğun günü sürprizi yaptı. Diego ve takım arkadaşları Şefik Öz için hazırladıkları pastayla odaya girdi. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Öz, alkışlar eşliğinde mumları söndürüp pastayı kesti. Diego Angelo, pastanın ilk dilimini kendi eliyle asbaşkan Şefik Öz'e yedirdi. Cihan Bulut ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Şefik Öz'ün yeni yaşının takıma uğur getirmesini, Atiker Konyaspor maçının kazanılması dileğinde bulundu. Kaptan Diego Angelo ise galibiyet dilekleri için teşekkür ederek, "Takım olarak kendimize güveniyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI