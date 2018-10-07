Antalyaspor arayı iyi değerlendirmek istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Galatasaray maçında son dakikalarda yenilen golle mağlup olduklarını belirterek, "Milli maç nedeniyle verilen arayı çok iyi değerlendirip, ligin 9'uncu haftasına tam kadro hazır olmak için herkes elinden gelenin en iyisini yapacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle yenilmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Galatasaray maçında sakatlıkları nedeniyle Mevlüt Erdinç, Abdelaziz Barrada, Armel Drole, Charles da Silva, William Vainquer ile Zeki Yıldırım'ın forma giyemediğini belirtti. Terzioğlu, "Sakat yoksun olarak çıktığımız maçta, sahada ve kenarda görev alan tüm oyuncularımız ve teknik ekip gerekli mücadeleyi gösterdi ancak son dakikalarda gelen golle mağlup olarak sahadan ayrıldık" diye konuştu.

Taraftarın bütünleşip maçta son dakikaya kadar takıma destek olmasıyla futbolcuların da sahadaki mücadelesinin gelecek haftalar için ümit verdiğine değinen Terzioğlu, "Sahalarda bir ilk olarak taraftar grubumuzun forma sponsorluğunda çıktığımız maç Antalyaspor sevgisiyle yetişen nesiller yaratmak adına atılmış güzel bir adımdı. Milli maç nedeniyle verilen arayı çok iyi değerlendirip, ligin 9'uncu haftasına tam kadro hazır olmak için herkes elinden gelenin en iyisini yapacak her türlü fedakarlığı gösterecektir. Maç öncesi 2 binin üzerinde kombine kart satışı yapılmış olmasını önemsiyoruz. Antalyasporumuza desteğin her geçen gün artmasını diliyoruz" dedi.

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