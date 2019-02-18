Antalyaspor, Akra Gran Fondo'ya hazırlanıyor

ANTALYA, () - ANTALYASPOR triatlon takımı, Antalya'da gerçekleştirilecek Akra Gran Fondo yarışları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Akra Gran Fondo yarışları 24 Şubat'ta bu yıl ikinci kez Antalya'da gerçekleştirilecek. 61 ve 92 kilometre olmak üzere iki parkurda yapılacak yarışın başlangıç noktası Akra Hotel olacak. Parkur, Eski Lara yolundan, Lara Turizm yoluna bağlanıp Kundu'ya doğru sürecek. Expo 2016 alanına kadar devam eden parkur, 92 kilometrede yarışanlar için Gökdere ve Alaylı Köyü'nden devam ederek Kurşunlu Şelalesi'ne, sonrasında ise Perge Antik Kent'ten Aksu ve Karaçallı'ya bağlanacak. Parkur, Eski Lara yolundan devam edip tekrar Akra Hotel'de son bulacak.

Antalyaspor triatlon takımı da yarışlara katılacak. Her iki parkurda yarışacak Antalyaspor takımında yer alan Nuri Acar, Hüseyin Yılmaz, Mustafa Çelik, Bahadır Tama, Saliha Yüksel Tama, Mehmet Zahit Pişirici, Oğuz Bodur, Burhan Cömertoğlu, Cemil Yıldızhan, Necati Şevik, Tamer Zeybek, Sabri Yiğit Üfler, Soner Oralkasım, Özge Soytürk ve Cemal Şahin hazırlıklarını sürdürüyor.

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