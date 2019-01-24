Antalyaspor'a rüzgar engeli

ANTALYA, () - ANTALYASPOR, kentte etkili olan fırtına nedeniyle sahada topla çalışma yapamadı. Futbolcular, düz koşunun ardından salonda güç topladı.

Hafta sonu deplasmanda Atiker Konyaspor karşısına çıkacak olan Antalyaspor, bugünkü antrenmanda şiddetli rüzgar engeline takıldı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin bulunduğu Yeşilbayır'da da etkili olan rüzgar nedeniyle takım sahada topla çalışma yapamadı. Öğle saatlerinde toplanan kırmızı beyazlılar, ilk olarak sahada düz koşu yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, düz koşu sonrası sahadaki antrenmanı bitirdi. Takım, çalışmaya fitness salonunda devam etti. Futbolcular salonda kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

FOTOĞRAFLI