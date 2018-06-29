Antalyalı sporcular Çanakkale'ye akacak

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ÇANAKKALE'de bu yıl ilk kez yapılacak 15 Temmuz Destanı Şehitleri Minik-Yıldız Bay-Bayan Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na Antalya'dan 200 sporcu katılacak.

15 Temmuz Destanı Şehitleri Minik-Yıldız Bay-Bayan Muay Thai Türkiye Şampiyonası, 10-17 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale'de yapılacak. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Muay Thai Federasyonu'nun ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonaya, Türkiye'nin her ilinden yaklaşık 4 bin sporcu katılacak.

Şampiyonaya en fazla katılım gösterecek ikinci il unvanına sahip olmayı hedefleyen Antalya, organizasyonda 200 sporcu ile ringe çıkacak. Muay Thai Antalya İl Temsilcisi Mehmet Köktaş, 10-14 yaş arası sporcuların mücadele edeceği şampiyona öncesinde bu hafta sonu Serik ilçesinde eleme müsabakalarının yapılacağını söyledi. Köktaş, gençlerin tarihi öğrenmeleri açısından şampiyonanın önemine dikkat çekerek, 7 gün boyunca etkinliklere de katılacaklarını ifade etti.

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