Antalyalı antrenörden KKTC'de muaythai eğitimi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - TÜRKİYE Muaythai Federasyonu tarafından görevlendirilen Antalya Gençlik Hizmetleri İl Antreönür ve milli takım başantrenörü Yasin Urlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni kurulan muaythai federasyonunda 40 antrenöre eğitim verdi.

Uluslararası müsabakalardaki başarılarıyla dikkati çeken Türkiye Muaythai Federasyonu, KKTC'de yeni kurulan Muay Thai Federasyonu antrenörlerine eğitim verdi. Antalya Gençlik Hizmetleri İl Antrenörü ve milli takım başantrenörü Yasin Urlu, Halis Avşar bir hafta süren eğitimlerde KKTC'deki meslektaşlarına başarılı olması için yapılması gerekenleri anlattı. KKTC'de yeni kurulması nedeniyle yoğun ilgi gören muaythai sporunun gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen milli takım başantrenörü Urlu, KKTC'deki antrenörlerin başarılı sporcular yetiştirmesine yardımcı oldu.

Türkiye Muaythai Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız, "Yavru vatan ile koordineli çalışmalarımız devam edecek. Türkiye'yi temsilen başarılı antrenörlerimiz ve hakemlerimizi seminer vermesi icin görevlendirdik. Yakında müsabakalarda KKTC'den sporcuların önemli başarılar kazanacağına inanıyoruz" dedi.

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