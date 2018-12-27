Antalya'nın rakibi Nazilli

ANTALYA, () - TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, ligin 14. haftasında Nazilli Belediyesi'yle karşılaşacak.

Voleybol Bayanlar 2. Lig'de tek yenilgisi bulunan Antalyaspor, 14'üncü hafta maçında deplasmanda Nazilli Belediyesi'ne konuk olacak. Lige verilen 3 haftalık aranın ardından ilk maçında Kepez Belediyesi'yle karşılaşan kırmızı beyazlı ekip, karşılaşmayı 25-11, 25-19 ve 25-13'lük skorlarla kazandı. Takım antrenörü Gökhan Egeli, "Oyuncularımız, maçla ilgili oyun planlarımızı yüzde yüze yakın bir şekilde yerine getirdi. Taktik plana bağlılık, oyun içerisindeki kazanma arzusu, taraftarımızın da bitmek bilmeyen desteği ve enerjisiyle maçı 3-0 kazandık. Her maçımızda bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Deplasmanda oynayacakları Nazilli Belediyesi maçına da sıkı bir antrenman programıyla hazırlandıklarını belirten Gökhan Egeli, "Önümüzdeki cumartesi günü deplasmanda oynayacak olduğumuz Nazilli Belediyesi maçına aynı ciddiyet ve özveriyle hazırlanıyoruz. Herhangi bir engele takılmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Haftalar ilerledikçe her maçın önemi ve heyecanı daha da artmakta. Lig etabının ortalarını yavaş yavaş arkamızda bırakırken kayıpsız bir şekilde yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Takım olarak kenetlendik ve sezon öncesinde kendimize belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Maç, 29 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Nazilli Spor Salonu'nda oynanacak.

FOTOĞRAFLI