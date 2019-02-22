Antalya, dünya tekvandosuna başkentlik yaptı

ANTALYA, () -

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Antalya’nın 2 hafta boyunca dünya tekvandosuna başkentlik yaptığını belirterek, “2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda elde edilecek büyük başarıların ayak izlerini görmek bizleri mutlu etti” dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun ev sahipliğinde 5-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 8’inci Dünya Para-Tekvando Şampiyonası, 4’üncü WT Başkanlık Kupası ve 6’ıncı Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’yla adeta Antalya’da tekvando şöleni yaşandı. Toplamda 7 bin dolayında katılımcının yer aldığı organizasyonlarda, Türk sporcular elde ettikleri sonuçlarla büyük dikkat çekti.

PARA-TEKVANDO’DA DÜNYA ŞAMPİYONU

Dünya Para-Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye 7’si altın 4’ü gümüş ve 7’si bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile bayanlarda takım halinde dünya şampiyonu olurken, erkeklerde ise dünya 2’ncisi oldu. WT Başkanlık Kupasında ise Türk tekvandocular 14’ü altın, 16’sı gümüş ve 24’ü bronz olmak üzere 54 madalya elde ederken, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Avrupa şampiyonalarına toplam 45 ekstra kota kazandı. 6’ncı Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvasında ise Türk sporcular müsabaka dalında 19’u altın, 27’si gümüş ve 41’i bronz olmak üzere 87, pumsede ise 23’ü altın, 21’i gümüş ve 45’i bronz olmak üzere toplam 89 madalya kazandı. Türk sporcular, büyükler kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na yönelik önemli puanlar topladı.

“İDDİAMIZI ORTAYA KOYDUK”

Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin, Türkiye’nin organizasyon düzenlemedeki başarısına vurgu yaparak, “İlk olarak Para-Tekvando'da katılım rekoru kırarak gerçekleştirdiğimiz dünya şampiyonasında bayanlarda takım olarak şampiyon, erkeklerde ise ikinci sırayı aldık. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde iddiamızı ortaya koyduk. Biz büyük bir aileyiz. 4’üncü WT Başkanlık Kupasında ve 6’ncı Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasıyla şölenimiz devam etti. Sporcularımız çok güçlü rakiplerinin arasında Avrupa şampiyonaları için 45 kota kazanırken, aynı zamanda önemli olimpik puanlar elde etti. Bunlarla gurur duyduk. Sporcularımızın uluslararası tecrübesini de her geçen gün artırmış oluyor, onlara imkanlar sunuyoruz” diye konuştu.

Şahin ayrıca, ”Bu organizasyonlar ile hem sporcularımıza kendilerini ölçme imkanı sunduk ve hem de ülkemizin dünya ülkeleri arasında tarihi, turistik en doğal mekanlarını sunarak başarılı organizasyonu ile bir numara olduğunu gösterdik” diyerek dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirleri ağırladıklarını sözlerine ekledi.

"HEP BİRLİKTE BÜYÜK BAŞARILAR HEDEFLİYORUZ"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere devletin her kademesinden de destek gördüklerini kaydeden Şahin, “Türk Tekvandosu birlik ve beraberlik içinde başarısını sporcusundan antrenörüne varana kadar ülkemiz için gece gündüz devam ettiriyor. Hepsine teşekkür ediyorum 2020 yılında Tokyo’da yapılacak olimpiyatlarda hep birlikte büyük başarılar hedefliyoruz. İstiklal Marşımızı dinletmek ve ay yıldızlı şanlı bayrağımızı kürsülerde göndere çektirmek büyük hedefimiz. Tüm ekibimizle buna hazırlanıyor bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)