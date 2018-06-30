Antalya Açık'ta şampiyon olan Dzumhur ödülünü aldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

Antalya Açık Tenis Turnuvası finalinde Fransız Adrian Mannarino'yu 2-1 mağlup eden Damir Dzumhur şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotel and Resorts ve GD Tennis Academy'nin ortaklaşa düzenlendiği THY Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda zafer, Damir Dzumhur'un oldu.

Kaya Palazzo Resort'un merkez kortunda oynanan final mücadelesinde Adrian Mannarino ve Damir Dzumhur karşı karşıya geldi. Rakibini 6-1, 1-6 ve 6-1'lik skorlarla 2-1 mağlup eden Bosna Hersekli Damir Dzumhur şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Damir Dzumhur, 76 bin Euro'luk para ödülünün sahibi olurken, final oynayan Fransız Adrian Mannarino ise 40 bin Euro kazandı.

ŞAMPİYON, ÖDÜLÜNÜ ALDI

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende şampiyon Damir Dzumhur'a ödülünü Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile birlikte verdi. İkinci olan Adrian Mannarino ise Kaya Otel Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya'dan ödülünü aldı. Ödül törenine Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da katıldı.

Damir Dzumhur ve Adrian Mannarino saat 19.30'da Kaya Holding'e ait özel jetle Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılmak için İngiltere'ye gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karşılaşmadan detaylar

- Ödül töreninden görüntüler

(FOTOĞRAFLI)