Ankaragücü- Çaykur Rizespor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 26 Haftasına karşılaşacak olan Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kıyasıya bir rekabet izleyecek. Ankaragücü, Çaykur Rizespor'un misafir edecek. Son sırada bulunan Ankaragücü 5 maçtır mağlubiyet yaşayan Rizespor ile karşılaşacak. Rizespor bu kötü gidişatı yarın Ankaragücü karşısında durdurma konusunda kararlı. Ankaragücü taraftarları ve Çaykur Rizespor taraftarları maçın hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu merak etmekte, haberimizde merak ettiğiniz konulara dair bütün soruların cevabını bulabilirsiniz.

Ankaragücü, Süper Lig'in 26 haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak . Çaykur Rizespor'un hedefi ise kötü gidişata Başkentte bitirmek.

Ligde oynamış olduğu 23 maçta 5 galibiyet alan ve 4 beraberlik yaşayıp 14 mağlubiyeti bulunan Ankaragücü almış olduğu 19 puan ile son sırada yerini aldı. Çaykur Rizespor ise Erzurumspor karşısında almış olduğu 2-0 mağlubiyet ile 26 puan ile 15 sırada yerini alıyor.Heyecanlı karşılaşma 22 Şubat Pazartesi günü, Eryaman stadyumunda gerçekleşecek. Saat 19:00 başlayacak olan maçın hakemi ise Halis Özkahya olarak belirlenirken beIN Sports HD 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Ankaragücü Çaykur Rizespor Muhtemel İlk 11'ler

Çaykur Rizespor- Ankaragücü karşılaşmasında Ankaragücü’nde forma giyecek muhtemel ilk 11'ler şu şekilde: Borven, Emre, Erdi, Pinto, Voca, Lukasik, Friedrich, Kitsiou, Paintsil, Kulusic, Saba

Ankaragücü karşısında forma giyecek olan Çaykur Rizespor’da Muhtemel ilk 11 şu şekilde; Boldrin, Skoda, Donsah, Doğan, Morozyuk, Melnjak, Talbi, Meriah, Samudio, Michalak, Gökhan

Ankaragücü - Çaykur Rizespor Maçında Eksikler Mevcut

Kayserispor ankaragücü'nde sakatlık yaşayan Atakan Çankaya'nın yaşamış olduğu sakatlıktan dolayı tedavisinin sürdüğü bildirilirken, tedavisi biten Alper Potuk takım arkadaşları ile birlikte antrenmanlara katıldı. Geçtiğimiz haftalarda Kayserispor Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kart gören Michal Pazdan ve sarı kart cezalısı olan Sarlija, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor'da ise, sarı kart cezalısı olan Fernando boldrin ve ameliyat geçiren Loic Remy maçta yer alamayacak aynı zamanda kırmızı kart gören Fernando Andrade ve sarı kart cezalısı Baiano Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.