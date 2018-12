Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ: "Kulübü daha ilerilere götüreceğiz"

Ercan ATA / ANKARA () -

MKE Ankaragücü Asbaşkanı Murat Ağcabağ, yapılması beklenen Olağanüstü Genel Kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı.

Ankaragücü'ne hizmet etmenin bir sancak taşıma görevi olduğunu ifade eden Murat Ağcabağ, kulüp resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldığını, gerekli fedakarlığı yapacaklarını ve genel kurul kararı alacaklarını dile getirdi.

Murat Ağcabağ, yaptığı yazılı açıklamada; mevcut yönetimin ekonomik kaynak sağlayıp kulübü içinde bulunduğu durumdan kurtarmakta yetersiz olduğunu ifade ederek, "Kadroda yer alan birçok futbolcu alacakları için kulübe ihtar çekti, transfer yasağı var, mevcut kadronun birikmiş alacakları var, kadroya acil olarak takviyeler yapılmalı" dedi.

MKE Ankaragücü Asbaşkanı Murat Ağcabağ'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bir parçası olmak ve hizmet etmekten büyük bir onur duyduğum MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapılmış ve ,"Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de, aday çıkması ve adayın gerçekçi, ileriye götürecek projelere, ekonomik imkâna ve kadroya sahip olmaları halinde biz her zaman Ankaragücü'müzün menfaatleri adına, Ankaragücü'ne hizmet etmenin bir sancak taşıma görevi olduğu bilinci ile gerekli fedakârlığı yaparak, Genel Kurul kararı alacağımızı beyan ediyoruz" denmiştir.

Açıklamanın altına da 'MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU' olarak yazılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu toplantıya neden davet edilmediğimi ve davet edilmememe rağmen alınan kararın altına neden 'MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU' olarak genelleme yapılarak imza atıldığını anlayabilmiş değilim.!

Bu konuya çok takılmamakla birlikte alınan kararın samimi olduğuna inanmak istiyor ve 'Genel Kurul' kararı alınması durumunda MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzü Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek için Başkan adaylığımı kararlı bir şekilde ilan ediyorum...

Sayın Başkan ve yaklaşık altı yıldır onunla birlikte görev yapan eski ve mevcut yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının yaptığı çalışmaları yok saymam mümkün değildir... Her ne kadar belediye ve devlet kurumlarından destek alarak bu çalışmaları gerçekleştirseler de kulübü iyi-kötü belirli bir noktaya getirmişler ve gelinen noktada yetersiz kalmışlardır.

TFF 1'inci Lig'e kadar gösterdikleri özveri ve TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e uzanan yolda destek veren büyüklerimize, dostlarımıza ve teknik direktörümüz İsmail Kartal'a özellikle teşekkür ediyorum.

Mevcut yönetim kurulunun özellikle ekonomik kaynak sağlamak ve kulübü içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için yetersiz olduğunu somut olarak görebiliyoruz. Ligin devre arası geldi. Kadroda yer alan birçok futbolcu alacakları için kulübe ihtar çekti, transfer yasağı var, mevcut kadronun birikmiş alacakları var, kadroya acil olarak takviyeler yapılmalı.

Camia ve taraftarlarımız sorunların biran önce çözülmesi ve kulübümüzün layık olduğu şekilde temsil edilmesi için haklı olarak sabırsızlanmaktadır.

Yönetim kurulu üyesi arkadaşların gayretli ve samimi görünmeleri sorunların çözümü için yeterli olmuyor. Samimi görüntü vermek başarısızlığı örtmek için geçerli bir gerekçe değildir!

Sürekli devlet büyüklerinden yardım beklemeyi, kapı kapı dolaşmayı, verirsen iyisin vermezsen kötüsün şeklinde açıklamalarla deyim yerindeyse aba altından seçim sopası göstermeyi doğru bulmuyorum.

Ankaragücü duruşu böyle olmamalı!

TFF 1'inci Lig'den bu yana hiçbir karşılık beklemeden samimiyetle bizlere dostluk yapan, dertlerimize ortak olan ve birçok konuda sıkıştığımız anda çözüm bulan dostlarımıza karşı yapılan vefasızlığı kabullenmem mümkün değildir.

Kendisine ve yönetim kuruluna dost eli uzatanlara ve hiçbir karşılık beklemeden yardım edenlere karşı başkan ve yönetim kurulunun takınmış olduğu tavrı, basın-yayın organları aracılığı ile yayılan tamamen hayal ürünü olan komplo teorilerini, iftiralarını tükenmişliğin verdiği ruh hali ile yapılan açıklamalar olarak yorumluyor, başkan ve yönetim kurulunda metal yorgunluğunun başladığını görebiliyorum.

Şahsımın da isminin karıştırıldığı hayal ürünü iftiralar benim de içinde bulunduğum yönetim kuruluna ve başkana yakışmıyor!

Kamuoyuna yanlış bilgi aktarmak, başarısızlığı örtmek için dikkatleri başka yerlere çekmek için algı oluşturmak, meydan okurcasına her başarısızlığın ardından genel kurul davetleri yapılması camiada artık çok fazla dikkate alınmıyor.

Yapılan haksızlıklara, yalan ve iftiralara karşı sessiz kalmam benim adamlık anlayışıma yakışmaz. Bu anlayışla hiç kimseye bağlı ve bağımlı kalmadan hür iradem ve oluşturacağım yönetim kurulu kadrom ile taşın altına gövdemi koymaya hazırım. Sayın başkan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşları da sancağı ehil ellere teslim etmeye hazırsa hiç pazarlık konu edilmeden genel kurul kararı alıp aday olmayacaklarını beyan etsinler.

Yapılan 'Genel Kurul' kararı alabiliriz şeklindeki açıklamanın da samimi olduğuna bir kez daha inanmak istiyorum. Bu anlamda,"Ankaragücü'ne hizmet etmenin bir sancak taşıma görevi olduğu bilinci ile gerekli fedakârlığı yaparak, Genel Kurul kararı alacağımızı beyan ediyoruz" diyen yönetim kurulumuzu Genel Kurul l kararı almaya ve beyan ettikleri şekilde Genel Kurulda aday olmayacaklarını kamuoyu önünde açıklama yapmaya, sancağı bu işi kendilerinden daha da ileriye götürebilecek birine emanet etmeye davet ediyorum.

Ben hazırım!. Ankaragücü, gücünü hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya oluşturacağım kaynak ve yönetim anlayışımla gösterecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Ligin ikinci yarısı başlamadan karar alınsın, zaman kaybı olmasın! Ben de kolları sıvayarak işe başlayayım!

MKE Ankaragücü Spor Kulübü halkın takımıdır ve coşkulu muhteşem bir taraftar kitlesine sahiptir. Kişiler gelip geçici, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ebediyen kalıcıdır. Tek gerçek Ankaragücü."