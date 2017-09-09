Ankaragücü 1-2 Balıkesirspor Maç Özeti Ve Golleri

PTT 1.Liginin 4.haftasında karşı karşıya gelen Ankaragücü Balıeksirspor mücadelesinde nefesler tutuldu. Balıeksirspor güçlü rakibi Ankaragücünü sahasında mağlup ederek haftayı üç puanla kapatmasını bildi. Ankaragücü Balıkesirspor geniş maç zöeti ve golleri

TFF 1. Lig'de Balıkesir Baltok geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. 58. dakikada Umut Nayır'ın golüyle geriye düşen konuk takım 71. dakikada Otoo ve 87. dakikada Sedat'ın golleriyle maçı çevirmesini bildi. MKE Ankaragücü: 1 - Balıkesirspor Baltok: 2

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Şimşek, Mehmet Kağan Bingül

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Arif Morkaya (Dk. 74 Doka), Nduka (Dk. 84 Enes Kubat), Putsila, Kenan Özer (Dk. 62 Abdülkadir Kayalı), İlhan Parlak, Mehmet Umut Nayır

Balıkerspor Baltok: Atilla Özmen, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 65 Sedat Şahintürk), Foxi, Burak Çalık (Dk. 58 Otoo), Abdulkadir Özgen (Dk. 77 Cumali Bişi)

Goller: Dk. 57 Mehmet Umut Nayır (MKE Ankaragücü), Dk. 71 Otoo, Dk. 87 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok) Sarı kartlar: Dk. 38 Arif Morkaya, Dk. 66 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)