Galeriler Videolar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028
Kadıköy'de kabus gecesi ! Fenerbahçe 2-3 M.Başakşehir
Son Dakika
Kadıköy'de kabus gecesi !
Cizreli Mehmet Anne Marie ile sahneye çıkıyor !
Son Dakika
Cizreli Mehmet Anne Marie ile...
Belçika'nın başkentinde 'Arakan' prostestosu !
Son Dakika
Belçika'nın başkentinde 'Arakan' prostestosu !
Acı haber Bingöl'den geldi 1 asker şehit oldu , 1 asker de yaralandı !
Son Dakika
Acı haber Bingöl'den geldi !
Eskişehir'de devrilen minibüs istinat duvarına çarptı
Eskişehir'de devrilen minibüs istinat duvarına...

Ankaragücü 1-2 Balıkesirspor Maç Özeti Ve Golleri

PTT 1.liginin 4.haftasında akrşılaşan Ankaragücü ile Balıkesirspor mücadelesi nefesleri kesti. Ankaragücü Blaıkesirspor geniş maç özeti

09 Eylül 2017 Cumartesi 21:26
Ankaragücü 1-2 Balıkesirspor Maç Özeti Ve Golleri

PTT 1.Liginin 4.haftasında karşı karşıya gelen Ankaragücü Balıeksirspor mücadelesinde nefesler tutuldu. Balıeksirspor güçlü rakibi Ankaragücünü sahasında mağlup ederek haftayı üç puanla kapatmasını bildi. Ankaragücü Balıkesirspor geniş maç zöeti ve golleri

TFF 1. Lig'de Balıkesir Baltok geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. 58. dakikada Umut Nayır'ın golüyle geriye düşen konuk takım 71. dakikada Otoo ve 87. dakikada Sedat'ın golleriyle maçı çevirmesini bildi. MKE Ankaragücü: 1 - Balıkesirspor Baltok: 2

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Şimşek, Mehmet Kağan Bingül

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Arif Morkaya (Dk. 74 Doka), Nduka (Dk. 84 Enes Kubat), Putsila, Kenan Özer (Dk. 62 Abdülkadir Kayalı), İlhan Parlak, Mehmet Umut Nayır

Balıkerspor Baltok: Atilla Özmen, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 65 Sedat Şahintürk), Foxi, Burak Çalık (Dk. 58 Otoo), Abdulkadir Özgen (Dk. 77 Cumali Bişi)

Goller: Dk. 57 Mehmet Umut Nayır (MKE Ankaragücü), Dk. 71 Otoo, Dk. 87 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok) Sarı kartlar: Dk. 38 Arif Morkaya, Dk. 66 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy'de kabus gecesi ! Fenerbahçe 2-3 M.Başakşehir
Kadıköy'de kabus gecesi ! Fenerbahçe 2-3 M.Başakşehir
Fenerbahçe 2-3 Başakşehir Maç Özeti Golleri Fener Evinde Yıkıldı
Fenerbahçe 2-3 Başakşehir Maç Özeti Golleri Fener Evinde Yıkıldı
Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları
Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları
M.City'den Liverpool'a tarihi fark !
M.City'den Liverpool'a tarihi fark !
Kadıköy'de şok skor ! Maç golle başladı
Kadıköy'de şok skor ! Maç golle başladı
Beşiktaş zorlu Karabük deplasmanından 3 puanla döndü
Beşiktaş zorlu Karabük deplasmanından 3 puanla döndü
Umut Bulut'un Sivasspor'a attığı gol
Umut Bulut'un Sivasspor'a attığı gol
Burak Yılmaz , Volkan Şen'e kefil oldu , transfer bitti
Burak Yılmaz , Volkan Şen'e kefil oldu , transfer bitti
Galatasaray Yönetimi 34 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi !
Galatasaray Yönetimi 34 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim