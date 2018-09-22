Anagold 24 Erzincanspor - Diyarbekirspor:2-1

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

STAD: Atletizm Pist Sahası

HAKEMLER: Ozan Ergün(xx), FettahYiğit(xx), Alican Uz(xx)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Mert(x)-, Ali (xxx), Sedat(xxx)(Dk.78 Burak x), Erdi(xx),Volkan(xx), Sabit(xxx)(Dk.69 Sadık xx),Hüseyin(xxx)(Dk.83 Tolgahan x), Sefa(xx), Burak (xx), Gökhan(xxx), Serkan(xx)

DİYARBEKİRSPOR: Ali(x)-, Erman (xx), Saffet(x), Emre(xx), Özgür(xx), Mustafa(x), Ahmet(xx)(Dk.67 Gökhan x), Sedat(x)(Dk.77 Aykut x ), Umut(xx), Gökhan(x)(Dk.78 Tugay x), Tolga(x)

SARI KARTLAR: Mert, Gökhan(Anagold 24 Erzincanspor) Umut,Özgür,Tolga,Aykut (Diyarbakırspor)

KIRMIZI KARTLAR: Gökhan Dk.75 (Anagold 24 Erzincanspor)

GOLLER: Dk.20 Ali, Dk.54 Sedat (Anagold 24 Erzincanspor) Dk.60 Emre (Diyarbekirspor)

TFF 3'ncü Lig 3'nci Gurupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında ağırladığı Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup etti.