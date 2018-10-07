Anagold 24 Erzincanspor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-4

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

STAD: Atletizm Pist Sahası

HAKEMLER: Tarık Güldal(xx), Emrah Uluçay(xx), Ali Kış(xx)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Mert(x)-, Eser(x)(Dk.56 Sabit x), Ali(x), Sedat(x), Erdi(xx)(Dk.71 Tolgahan x), Volkan(x), Hüseyin(x),Sefa(x)(Dk. 57 Muhammed x), Burak(xxx), Gökhan(x), Serkan(x)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan(xxx), Erol(xx), Ali Kemal(xxx), Selçuk(xxx)(Dk.80 Selçuk Hakalmaz x), Serdar(xx), Haydar(xx), Yusuf(xx), Emre(xxx)(Dk.88 Ekrem x ), Feyyaz(xxx)(Dk.86 Serhat x), Volkan(xx), İsmet(xxx)

GOLLER: Dk. 48 Emre, Dk. 60 Feyyaz, Dk. 76 Ali Kemal, Dk. 81 Ali Kemal (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)

SARI KART: Sedat (Anagold 24 Erzincanspor)



TFF 3'ncü Lig 3'nci Gurupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında ağırladığı Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor 'a 4-0 mağlup oldu.