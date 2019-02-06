Anadolu Efes'in konuğu Gran Canaria

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague normal sezonundaki 22. maçında, İspanya'da 94-90 mağlup ettiği Herbalife Gran Canaria'yı konuk edecek. Rakibine karşı Turkish Airlines EuroLeague tarihindeki ikinci galibiyeti almak için sahaya çıkacak olan Anadolu Efes, playoff sıralaması için büyük öneme sahip olan karşılaşmaya tüm basketbolseverleri bekliyor. 20.30'da başlayacak karşılaşmanın bilet satışı ise www.mobilet.com adresi ve Mobilet uygulaması üzerinden ve 22.5 TL'den başlayan fiyatlarla devam ediyor.

THY EUROLEAGUE'İN EN ÇOK ASİST YAPAN TAKIMI ANADOLU EFES

Gran Canaria'ya karşı ikinci galibiyet için sahada olacak olan Anadolu Efes, takım ve oyuncu istatistikleri ile dikkat çekiyor. Toplamda 425 asist ve maç başına 20.24 ortalama ile EuroLeague'in asist lideri olan Anadolu Efes, maç başına 101.86 ortalama ile de EuroLeague'in verimlilik puanı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Anadolu Efes'in ribaund, top çalma ve verimlilik puanı lideri Adrien Moerman, EuroLeague'in savunma ribaundu lideri olmayı da sürdürüyor. 21 maçta toplam 105 savunma ribaundu alan Fransız uzun, birinciliği CSKA Moskova oyuncusu Will Clyburn ile paylaşıyor.

PLEISS, BEAUBOIS, MOERMAN VE SIMON UZUN SÜREDİR SERBEST ATIŞ KAÇIRMIYOR

Anadolu Efes oyuncularının dikkat çeken bir başka bireysel istatistiği ise serbest atış alanında. Tibor Pleiss, EuroLeague'deki son 20 serbest atışının hepsinde başarı kaydederken Rodrigue Beaubois 18, Adrien Moerman 14 ve Krunoslav Simon da son 10 serbest atışlarının hiçbirini kaçırmadılar.

BASKETBOLSEVERLERİ SÜRPRİZLER BEKLİYOR

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlarında basketbolseverlere heyecanlı ve keyifli basketbol deneyimi sunan Anadolu Efes'in Herbalife Gran Canaria maçında da taraftarlar eğlenceli etkinliklerin parçası olacaklar.

İki taraftarın kulüp maskotu Çaylak'a rakip olacağı "Alışveriş Arabaları Yarışması"nda kazananları büyük ödüller bekliyor olacak. Saha içerisinde oluşturulacak parkuru Çaylak'tan önce tamamlayan taraftarlara, alışveriş arabalarının içindeki tüm Migros ürünleri hediye edilecek.

Şanslı bir basketbolsever ise bir Anadolu Efes klasiği haline gelen ÇaylakSoruyor'da kulüp beresi kazanmak için kendisine sorulacak iki soruyu da doğru yanıtlamaya çalışacak. Bu iki etkinliğin yanı sıra basketbolseverler Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria maçında daha pek çok eğlenceli etkinlik ile birlikte keyifli bir akşam yaşayacaklar.

İSTANBUL - / FOTOĞRAFLI

