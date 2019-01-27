Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 92-82

İSTANBUL ()
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu
ANADOLU EFES: Micic 12, Doğuş Balbay, Simon 9, Moerman 25, Dunston 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen, Beaubois 18
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 4, Göksenin Köksal 15, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 12, Erol Can Çinko 3, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic 13, Caner Erdeniz
1'İNCİ PERİYOT: 19-26
İLK YARI: 37-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-67
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 mağlup etti.