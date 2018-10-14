Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen: 75-72

İSTANBUL, ()

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Ali Köseoğlu

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay, Micic 28, Simon 5, Moerman 10, Dunston 9,Yiğitcan Saybir, Birkan Batuk, Ahmet Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 8, JamesMetecan Birsen 2, Larkin 13

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal Özmızrak 13, Kidd 14, Peiners 18, Evans 3,Oğuz Savaş 13, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu, Eric 7, Muhammed Baygül, McCallum 4

1'İNCİ PERİYOT: 20-26

DEVRE: 44-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-60

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 75-72 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı. Konuk ekip Darüşşafaka Tekfen ise ligdeki 2'nci maçında da parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu.