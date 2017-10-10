Ampute A Milli Takımı Avrupa Şampiyonu ! Türkiye 2-1 İngiltere

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyona'sına bu sene ev sahipliği yapan Türkiye ,İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.Türkiye Futbol Federasyonunun ,Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bünyesinde Turkcell sponsorluğunda sahaya çıkan Ay Yıldızlılar İngiltere'yi son dakika golüyle yenerek şampiyonluğa uzandı.

Maça hızlı başlayan Milliler 25.dakika da Ömer Güleryüz'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlad başardı.Maçın 2.yarısına da kontrollü başlayan Milliler 50. dakikada Westbrook'un golüne engel olamadı ve duruma eşitlik geldi.Maçın uzatma dakikalarında takım kaptanı Osman Çakmak'ın golüyle 2-1 öne geçti ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Türkiye: 2 - İngiltere: 1

Goller: Dk. 25 Ömer Güleryüz, Dk. 50+1 Osman Çakmak (Türkiye); Dk. 50 Westbrook (İngiltere)