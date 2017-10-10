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Ampute A Milli takım kaptanı Gazi Osman Çakmak kimdir ? Maç sonu açıklamaları

Dün akşam Ampute A Milli Takımına galibiyeti getiren golü atan kaptan Osman Çakmak'ın hayat hikayesi herkesi derinden etkiliyerek duygulandırdı.

10 Ekim 2017 Salı 09:48
Ampute A Milli takım kaptanı Gazi Osman Çakmak kimdir ? Maç sonu açıklamaları

Dün akşam İngiltere karşısında tarih yazan Ampute A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu..Ampute A Milli Takımı'na galibiyeti ve şampiyonluğu getiren Osman Çakmak'ın hayat hikayesi herkesi duygulandırdı.Dün akşam ki galibiyette en büyük pay sahiplerinden biride takım kaptanı Osman Çakmak'a aitti.Askerliğini Şırnak'takomando olarak yapan Osman Çakmak mayına basması sonucu bacağının birini kaybetti.

Osman Çakmak'ın maç sonu açıklamaları

Turnuvada hiç golü bulunmayan Çakmak ,"Golleri kimin attığının bir önemi yok aslanlar gibi 13 tane kardeşim var." dedi.A milli takım ile kıyaslanmak istemediklerini açıklayan Çakmak , "Emre Belözoğlu aşığıyım , 5 numarayı o yüzden giyiyorum. Sabah çıkarken hocam bana 'İngilizler hiç yenilmemiş' dedi. Bende ona 'Tamam da hocam, daha Türklerle oynamadılar ki" dedim." ifadelerini kullandı.Dünya'ya Ampute futbolunu tanıtacaklarını söyleyen Çakmak , "Cumhurbaşkanı Erdoğan aşığıyım ona canımı feda ederim " ifadelerini kullandı.

Osman Çakmak kimdir?

Osman Çakmak. Komandoydu. Kara kış, saat sabahın beşi. Şırnak'ın ürkütücü görünümlü Besta Vadisi'ni yoğun sis kaplamıştı, göz gözü görmüyordu. Bardaktan boşalırcasına sağanak başladı, termal kameralar çalışmıyordu. Osman mayına bastı, sol bacağı diz altından koptu. Öğle saatlerinde helikopter gelene kadar o halde direndi. Diyarbakır'a oradan da GATA'ya götürdüler. Ameliyat üstüne ameliyat. 10 sene kardeşim... 10 sene sürdü tedavisi.

Bir gün dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt geldi rehabilitasyon merkezine. Gazilerle sohbet ediyordu. Osman koltuk değnekleriyle öne çıktı, " Komutanım ben iyileştim, lütfen yardımcı olun. Bölgeye gitmek istiyorum" dedi. Komutanın gözleri buğulandı, elini omzuna koydu ve "Vatan görevi illa vuruşarak olmaz oğlum. Vatan için mücadeleye devam etmek istiyorsan, futbol oyna, ay yıldızlı formayı o şekilde taşı."

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