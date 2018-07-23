Amine Gülşe’den Mesut Özil’e Destek

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009’dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı’ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.29 yaşındaki futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinden dolayı kendisi ve bir diğer Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan’ı, seçim kampanyasına alet olmakla suçlayan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel’i haksız davranmakla eleştirdi.Bu gelişmelerin ardından Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil’e sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile destek oldu.Gülşe, “Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım” derken Özil ise bu mesaja, “Aşkım benim, iyi ki varsın” diyerek yanıt verdi.24 yaşındaki Gülşe daha önce yaptığı açıklamada Özil ile evlendikten sonra şartlar uygun olursa Türkiye’de yaşamak istediğini dile getirmişti.Evlilik yolunda ilerleyen ikiliden Özil'in geçtiğimiz günlerde Gülşe için düğün öncesi İstanbul'dan 15 milyon TL'ye ev aldığı da iddia edilmişti.