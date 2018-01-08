Amedsporlu Deniz Naki'ye Almanya'da silahlı saldırı !

TSİ gece 01.15'te Almanya'nın Aachen otobanında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Deniz Naki'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.28 yaşındaki futbolcunun arabasına 2 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.Olay yerine gelen polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki, 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.Mahkeme heyeti, sanık Naki'yi, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıl süreyle herhangi bir suça karışmaması şartı getirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.